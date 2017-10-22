Хедира: "Рад первому хет-трику в профессиональной карьере"

Немецкий полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира прокомментировал победу своей команды над "Удинезе" (6:2) в матче 9-го тура чемпионата Италии, в котором он сделал хет-трик.

"Вот это игра! Прекрасный настрой! Очень рад первому хет-трику в профессиональной карьере", – написал Хедира в своем в твиттере.

Благодаря этой победе "Ювентус" поднялся на 3 место в Серии А и отстает от лидирующего "Наполи" на три очка.

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