Хедира раздумывает над уходом из "Ювентуса"

Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира рассматривает вариант с уходом из клуба.

Как сообщает Calciomercato, 31-летний игрок опасается, что приход Аарона Рэмзи и возможный уход Массимилиано Аллегри может отправить его в резерв.

Отмечается, что у Хедиры есть предложения из МЛС и от нескольких европейских клубов.

Напомним, что летом 2018 года Хедира продлил соглашение с "Ювентусом".

В этом сезоне на счету Хедиры два гола и один ассист в 15 играх.

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