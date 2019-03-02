Хедира раздумывает над уходом из "Ювентуса"

Теги ювентуссами хедира

Хедира раздумывает над уходом из "Ювентуса"

Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира рассматривает вариант с уходом из клуба.

Как сообщает Calciomercato, 31-летний игрок опасается, что приход Аарона Рэмзи и возможный уход Массимилиано Аллегри может отправить его в резерв.

Отмечается, что у Хедиры есть предложения из МЛС и от нескольких европейских клубов.

Напомним, что летом 2018 года Хедира продлил соглашение с "Ювентусом".

В этом сезоне на счету Хедиры два гола и один ассист в 15 играх.

Читайте также: Аллегри может возглавить другой итальянский клуб. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голкипер "Манчестер Юнайтед" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Голкипер "Манчестер Юнайтед" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 25 69
2 Наполи Наполи 25 56
3 Интер Милан Интер Милан 25 47
4 Милан Милан 25 45
5 Рома Рома 25 44
6 Лацио Лацио 24 38
7 Торино Торино 25 38
8 Аталанта Аталанта 25 38
9 Фиорентина Фиорентина 25 36
10 Сампдория Сампдория 25 36
11 Сассуоло Сассуоло 25 31
12 Дженоа Дженоа 25 29
13 Парма Парма 25 29
14 Кальяри Кальяри 25 24
15 СПАЛ СПАЛ 25 23
16 Удинезе Удинезе 24 22
17 Эмполи Эмполи 25 21
18 Болонья Болонья 25 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 25 16
20 Кьево Кьево 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов