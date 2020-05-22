Хедира: "Роналду - один из величайших в истории футбола"

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Хедира: "Роналду - один из величайших в истории футбола"

Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира лестно отозвался о нападающем клуба Криштиану Роналду.

"Роналду - выдающийся футболист, а также невероятный человек. Я выступаю с ним на протяжении семи лет - пять в "Реале" и два в "Ювентусе". По моему мнению, он один из лучших игроков в истории, беря во внимание его качества и амбиции.

Криштиану всегда стремится побеждать, даже на тренировках. Он является примером для всех людей и игроков, ведь Роналду - один из величайших в истории футбола", - приводит слова Хедиры La Gazzetta dello Sport.

Роналду перебрался в "Ювентус" летом 2018 года. За это время он провел 75 матчей, забил 53 гола и отдал 17 ассистов.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Жаль, что Лео так и не смог приблизится по уровню к португальцу... мне как фану Барсы с 20ти летним стажем, больно осознавать, что он не в силах выиграть даже ссаную Копу с топовой сборной (котороя уровня аматоров), я уже не говорю про клубный уровень, где пропасть ещё больше... аргентинец жалкое подобие лидера и липовыми ЗМ тут не отмазатся, Мда... Visca el Barca!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Иньеста тоже был вынужден покинуть Барсу ... политика картонного тащера довела даже его! ...

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