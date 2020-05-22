Хедира: "Роналду - один из величайших в истории футбола"
Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира лестно отозвался о нападающем клуба Криштиану Роналду.
"Роналду - выдающийся футболист, а также невероятный человек. Я выступаю с ним на протяжении семи лет - пять в "Реале" и два в "Ювентусе". По моему мнению, он один из лучших игроков в истории, беря во внимание его качества и амбиции.
Криштиану всегда стремится побеждать, даже на тренировках. Он является примером для всех людей и игроков, ведь Роналду - один из величайших в истории футбола", - приводит слова Хедиры La Gazzetta dello Sport.
Роналду перебрался в "Ювентус" летом 2018 года. За это время он провел 75 матчей, забил 53 гола и отдал 17 ассистов.
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|Интер Милан
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|Аталанта
|25
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|Рома
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|Наполи
|26
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|Милан
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|8
|Хеллас Верона
|25
|35
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|Парма
|25
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|10
|Болонья
|26
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|11
|Сассуоло
|25
|32
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|Кальяри
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|Фиорентина
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|25
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|Сампдория
|25
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|16