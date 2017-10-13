Хедира: "Создатели FIFA, я уже два года хожу с короткими волосами"



Немецкий полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира заявил, что в футбольном симуляторе FIFA 18 он носит неправильную прическу.

"EA Sports, я рад, что вам нравятся мои длинные волосы... Но я уже два года хожу с короткими волосами", - написал Хедира в своем твиттере.

Фото: Хедира в FIFA 2018.

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