Хедира сравнил Роналду в "Реале" и "Ювентусе"

1 Теги ювентусреал мадридсами хедиракриштиану роналду

Хедира сравнил Роналду в "Реале" и "Ювентусе"

Фото инстаграм Сами Хедиры

Бывший полузащитник "Реала" и "Ювентуса" Сами Хедира рассказал, как изменился форвард Криштиану Роналду после перехода из мадридского клуба в туринский.

"Это были два разных Криштиану. В "Реале" он был чуть моложе, эмоциональнее и эгоистичнее. Он забивал очень много голов, но не так сильно влиял на команду. В "Ювентус" пришёл Роналду, который в большей степени стал лидером. Он всегда заряжал нас и знал, что для трофеев нужна поддержка партнёров по команде.

Не поймите меня неправильно: в "Реале" Роналду всегда был частью команды, но в "Ювентусе" он стал взрослее. Криштиану всегда концентрировался на игре, но, когда у него появились дети, он стал расслабленнее. У него такой соревновательный дух... На тренировках все хотели обыграть Роналду, а, оказавшись в его команде, все хотели помочь ему победить", - цитирует Хедиру AS.

Напомним, что 37-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, а за "Ювентус" - с 2018 по 2021 год. Прошлым летом он вернулся в "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Экс-игрок "Реала" Хедира назвал лучшую команду в истории. | http://soccernews.ru
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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, это правда, я заряжал, а меня заряжал Бадр! ))))))))))

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