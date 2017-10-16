Хедира: "В первых двух матчах "Спортинг" доказал, что он соперник не из простых"

Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира поделился ожиданиями от матча с лиссабонским "Спортингом" в Лиге Чемпионов.

"В первых двух матчах "Спортинг" доказал, что он соперник не из простых. Они португальцы, любят работать с мячом. К этим играм необходимо отнестись с терпением, не рваться с первых минут к их воротам. Новички Матюиди и Бентанкур? Таланты Блеза всем хорошо известны, он играл в составах ПСЖ и сборной Франции. Его уровень меня не удивил.

Что касается Родриго, он молод, но очень талантлив и пока отлично справляется. Бентанкур - футболист нестеснительный, требует мяч и старается направлять команду в атаку. У него отличное будущее в "Ювентусе" - приводит слова Хедиры Football Italia.

Читайте также: Хедира: "Создатели FIFA, я уже два года хожу с короткими волосами". | http://soccernews.ru