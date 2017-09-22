Хедира восстановился после травмы колена

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Хедира восстановился после травмы колена

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира восстановился после травмы колена и готов вернуться на поле, сообщает официальный твиттер клуба.

Отмечается, что немецкий хавбек пропустит субботний матч с "Торино", так как не успеет так быстро набрать форму. Однако в среду он сможет сыграть против "Олимпиакоса" в поединке второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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