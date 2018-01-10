Хедира: "Ювентус" не должен упустить шанс подписать Джана"

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Хедира: "Ювентус" не должен упустить шанс подписать Джана"
Немецкий полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира надеется, что клуб подпишет его соотечественника Эмре Джана из "Ливерпуля".

"Я хорошо знаю Джана. Он молодой футболист, но в то же время очень силен и талантлив. Он еще способен прогрессировать дальше. На месте "Ювентуса" я бы не упустил шанс подписать Эмре. Его контракт с "Ливерпулем" истекает летом", - приводит слова Хедиры Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" предложил 23-летнему Джану пятилетний контракт на общую сумму в 25 миллионов евро.

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