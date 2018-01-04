Хедира: "Ювентус" отстает от "Наполи" и должен это изменить"

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Хедира: "Ювентус" отстает от "Наполи" и должен это изменить"
Немецкий полузащитник туринского "Ювентуса" Сами Хедира оценил первую часть сезона для своей команды.

"Мы набрали такое же количество очков, как и в прошлом сезоне, поэтому мы можем быть довольны. Впрочем для чемпионства мы должны играть также хорошо, как сейчас. Наша команда набрала неплохую форму. Мы отстаем от "Наполи" на одно очко и должны это изменить. Должен сказать, что "Наполи" является одной из лучших команд в Италии и Европе. Играть с ними очень нелегко", - приводит слова Хедиры Sky Sport Italia.

Напомним, что после 19 туров "Ювентус" занимает второе место в Серии А и отстает от лидирующего "Наполи" на одно очко.

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