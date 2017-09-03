Хедира задумался о переезде в МЛС

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Хедира задумался о переезде в МЛС
Немецкий полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира может покинуть клуб через год, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, футболист задумался о переходе в один из клубов американской лиги МЛС.

Стоит отметить, что контракт хавбека с "Юве" действует до лета 2019 года.

Заменить Хедиру в составе "Ювентуса" может Эмре Джан из "Ливерпуля".

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