Хедира завершит карьеру по окончании сезона

Теги сами хедирареал мадридгерташтутгартювентус

Хедира завершит карьеру по окончании сезонаФото: инстаграм Хедиры/Автор неизвестен

Сами Хедира завершил карьеру в возрасте 34 лет.

В этом сезоне Бундеслиги Хедира принял участие в 8 матчах, сделав один голевой пас.

Напомним, что ранее он выступал за "Штутгарт", "Реал" и "Ювентус", одержав с клубами победы в Бундеслиге, Ла Лиге, Серии А (5 раз), Кубке Италии (3), Кубке Испании (2), Суперкубках Италии и Испании, Лиге Чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.

В составе сборной Германии Хедира становился чемпионом мира в 2014 году.
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