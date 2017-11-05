Хэдлайнер лондонско-манчестерского противостояния: "Челси" против "Юнайтед"
"Челси" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Энтони Тейлор
В рамках воскресной программы 11-го тура английской Премьер-Лиги состоится два больших лондонско-манчестерских противостояния, в которых точку придется поставить двум заслуженным тяжеловесам, главным действующим лицам в новейшей истории английского футбола "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Действительно, матчи между этими командами всегда приковывают особое внимание, даже несмотря на то, какие текущие позиции в турнирной таблице занимает тот или иной коллектив.
Также особая история пишется на наших в Вами глазах. Это про взаимоотношения Жозе Моуринью со своей бывшей командой. В прошлом сезоне выезд на "Стэмфорд Бридж" обернулся для Сеу Жозе настоящим разгромом: подопечные Антонио Конте забили в ворота Де Хеа четыре "сухих" мяча. Поквитаться португальский специалист смог во втором круге, но все же не так убедительно, да и расстановка сил была совсем другая. Сейчас же "Мачестер Юнайтед" едва ли не главный конкурент своим соседям по городу в борьбе за верховенство. Но даже при своих великолепных результатах "красные дьяволы" отпустили "горожан" на пять очков вперед.
"Челси" же после двух сильно бьющих по самолюбию команды поражений от "Сити" и "Кристал Пэлас" с трудом, но все же вернулся на победный путь. И если до команды Гвардиолы отставание пока составляет девять пунктов, то до завтрашнего оппонента – всего четыре. Что касается кадрового вопроса, то тут очень важно отметить возвращение в строй Нголо Канте, без которого худо приходилось "пенсионерам". У "Манчестер Юнайтед" точно не сыграет давно травмированный Златан Ибрагимович. А по целому ряду футболистов будет приниматься решение непосредственно в день матча, в частности по Феллаини, Рохо, Каррику, Погба и Лингарду.
Интересные факты противостояния "Челси" и "Манчестер Юнайтед":
"Челси" проиграл только один из последних 15 домашних матчей против "Манчестер Юнайтед", при девяти победах и пяти ничьих.
"Красные дьяволы" 17 раз проиграли "пенсионерам" и пропустили 66 голов, а это больше, чем от любой другой команды в рамках Премьер-Лиги.
21% забитых голов в последние 10 минут матча в нынешнем сезоне АПЛ принадлежит "Манчестер Юнайтед" (10 из 47).
Ориентировочные составы на игру:
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэхилл, Дзаппакоста, Бакайоко, Канте, Алонсо, Педро, Азар, Мората
Ман Юнайтед: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Эррера, Матич, Феллаини, Янг, Рашфорд, Лукаку
Прогноз на матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед":
В отличие от матча предшествующему, где встретятся "Сити" и "Арсенал" в противостоянии "Челси" и "Манчестер Юнайтед" фаворита нет. И смотреть на последние матчи команд, как очных, так и по текущему сезону бессмысленно.
Тем не менее, букмекеры все же с небольшим преимуществом, но отдают предпочтение лондонцам – 2.4. В то время, как выигрыш манкунианцев в среднем оценивается в 3.2.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|10
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|16
|Борнмут
|11
|10
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|18
|Суонси Сити
|11
|8
|19
|Эвертон
|10
|8
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4