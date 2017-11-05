Хэдлайнер лондонско-манчестерского противостояния: "Челси" против "Юнайтед"

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Хэдлайнер лондонско-манчестерского противостояния: "Челси" против "Юнайтед"

"Челси"  –  "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Энтони Тейлор

В рамках воскресной программы 11-го тура английской Премьер-Лиги состоится два больших лондонско-манчестерских противостояния, в которых точку придется поставить двум заслуженным тяжеловесам, главным действующим лицам в новейшей истории английского футбола "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Действительно, матчи между этими командами всегда приковывают особое внимание, даже несмотря на то, какие текущие позиции в турнирной таблице занимает тот или иной коллектив.

Также особая история пишется на наших в Вами глазах. Это про взаимоотношения Жозе Моуринью со своей бывшей командой. В прошлом сезоне выезд на "Стэмфорд Бридж" обернулся для Сеу Жозе настоящим разгромом: подопечные Антонио Конте забили в ворота Де Хеа четыре "сухих" мяча. Поквитаться португальский специалист смог во втором круге, но все же не так убедительно, да и расстановка сил была совсем другая. Сейчас же "Мачестер Юнайтед" едва ли не главный конкурент своим соседям по городу в борьбе за верховенство. Но даже при своих великолепных результатах "красные дьяволы" отпустили "горожан" на пять очков вперед.

"Челси" же после двух сильно бьющих по самолюбию команды поражений от "Сити" и "Кристал Пэлас" с трудом, но все же вернулся на победный путь. И если до команды Гвардиолы отставание пока составляет девять пунктов, то до завтрашнего оппонента – всего четыре. Что касается кадрового вопроса, то тут очень важно отметить возвращение в строй Нголо Канте, без которого худо приходилось "пенсионерам". У "Манчестер Юнайтед" точно не сыграет давно травмированный Златан Ибрагимович. А по целому ряду футболистов будет приниматься решение непосредственно в день матча, в частности по Феллаини, Рохо, Каррику, Погба и Лингарду.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Манчестер Юнайтед":

"Челси" проиграл только один из последних 15 домашних матчей против "Манчестер Юнайтед", при девяти победах и пяти ничьих.

"Красные дьяволы" 17 раз проиграли "пенсионерам" и пропустили 66 голов, а это больше, чем от любой другой команды в рамках Премьер-Лиги.

21% забитых голов в последние 10 минут матча в нынешнем сезоне АПЛ принадлежит "Манчестер Юнайтед" (10 из 47).

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэхилл, Дзаппакоста, Бакайоко, Канте, Алонсо, Педро, Азар, Мората

Ман Юнайтед: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Эррера, Матич, Феллаини, Янг, Рашфорд, Лукаку

Прогноз на матч "Челси""Манчестер Юнайтед":

В отличие от матча предшествующему, где встретятся "Сити" и "Арсенал" в противостоянии "Челси" и "Манчестер Юнайтед" фаворита нет. И смотреть на последние матчи команд, как очных, так и по текущему сезону бессмысленно.

Тем не менее, букмекеры все же с небольшим преимуществом, но отдают предпочтение лондонцам – 2.4. В то время, как выигрыш манкунианцев в среднем оценивается в 3.2.

Богдан Архипенко

Также читайте! Анонс матча "Манчсетер Сити" - "Арсенал"  | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 10 4
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