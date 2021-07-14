Heineken может стать спонсором РПЛ: названо важное условие
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Как сообщает РБК со ссылкой на свой источник, нидерландская пивоваренная компания Heineken может подписать контракт с российской премьер-лигой (РПЛ).
По информации источника, это произойдет в том случае, если будет принят закон о пиве на стадионах.
Также отмечается, что Heineken присутствует в проектном документе компании Hypercube, которая разрабатывает реформу российского футбола по заказу РФС.
"Интерес у компании давно. В компании считают, что потенциал продажи пива на стадионах в России огромный. При этом Heineken не намерены монополизировать рынок и хотят быть в числе других, в частности, российских брендов, которые будут представлены болельщикам", — заявил источник, который знаком с ситуацией.
Также сообщается, что в документации Hypercube, которая оказалась в распоряжении РБК, есть информация о том, что первым шагом к повышению коммерциализации российского футбола может стать контракт с пивоваренной компанией Heineken (Нидерланды), по которому РПЛ заработает 2 миллиарда рублей, и, который повысит желание болельщиков посещать стадионы.
Напомним, что Heineken является официальным пивным партнером УЕФА.
Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на стадионах в России вступил в силу в 2005 году. Но на время проведения Евро-2020, чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций 2017 года закон не распространялся.
В декабре 2019 года законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах прошел первое чтение в Госдуме. Второе и третье чтение законопроекта неоднократно переносилось. Документ все еще не принят.
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