Heineken может стать спонсором РПЛ: названо важное условие

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Как сообщает РБК со ссылкой на свой источник, нидерландская пивоваренная компания Heineken может подписать контракт с российской премьер-лигой (РПЛ).

По информации источника, это произойдет в том случае, если будет принят закон о пиве на стадионах.

Также отмечается, что Heineken присутствует в проектном документе компании Hypercube, которая разрабатывает реформу российского футбола по заказу РФС.

"Интерес у компании давно. В компании считают, что потенциал продажи пива на стадионах в России огромный. При этом Heineken не намерены монополизировать рынок и хотят быть в числе других, в частности, российских брендов, которые будут представлены болельщикам", — заявил источник, который знаком с ситуацией.

Также сообщается, что в документации Hypercube, которая оказалась в распоряжении РБК, есть информация о том, что первым шагом к повышению коммерциализации российского футбола может стать контракт с пивоваренной компанией Heineken (Нидерланды), по которому РПЛ заработает 2 миллиарда рублей, и, который повысит желание болельщиков посещать стадионы.

Напомним, что Heineken является официальным пивным партнером УЕФА.

Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на стадионах в России вступил в силу в 2005 году. Но на время проведения Евро-2020, чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций 2017 года закон не распространялся.

В декабре 2019 года законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах прошел первое чтение в Госдуме. Второе и третье чтение законопроекта неоднократно переносилось. Документ все еще не принят.

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