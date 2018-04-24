Хектор подписал новый контракт с "Кельном"

Защитник сборной Германии Йонас Хектор продлил соглашение с "Кельном". Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан до лета 2023 года.

Хектор играет за "Кельн" с 2010 года. На его счету 187 матчей за команду во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.

Также футболист сыграл в 36-ти матчах за сборную Германии, забив три гола.

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