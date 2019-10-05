Хельвег: "У Головина прекрасное будущее"

Бывший защитник "Милана" и "Интера" Томас Хельвег высказался о перспективах российского хавбека "Монако" Александра Головина.

"Считаю, что у него прекрасное будущее. Сейчас он играет в лиге, на которой все сфокусированы, все следят за французским чемпионатом. Возможно, это не лучшая лига в Европе, но она одна из трёх-четырёх сильнейших. Если всё сложится, у него будет не самый простой путь, но появятся возможности перейти в лигу сильнее французской", - сказал Хельвег.

Напомним, что 23-летний Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.

В составе монегасков полузащитник сборной России провёл 42 матча, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

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