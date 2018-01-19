Хемес: "Реми - лжец"
Главный тренер "Лас-Пальмаса" Пако Хемес объяснил, почему он вывел из состава французского нападающего Лоика Реми.
"Я не хотел говорить об этом, но придется прояснить ситуацию. Мы уважаем Реми больше, чем он нас. Его отстранение от основного состава из-за опоздания на обед произошло по дисциплинарным причинам, а не спортивным. В тот момент в помещении присутствовали 30 человек и они все знают правду.
Реми опоздал не один как, как он сказал, а сделал это дважды. Когда он только перешел в "Лас-Пальмас", то поздно приехал на стадион и даже не познакомился с командой. Я сказал ему, что такое поведение недопустимо, так как оно показывает его неуважение к остальным игрокам. После его повторного опоздания на обед, я отстранил его от команды. Он больше не сыграет ни секунды, пока я тренирую команду. Реми - лжец, его слова сплошное вранье", - приводит слова Хемеса AS.
Напомним, что ранее 31-летний Реми подверг критике Хемеса.
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