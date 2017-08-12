"Хемницер" - "Бавария" - 0:5, "Рилазинген-Арлен" - "Боруссия Д" - 0:4 (обзоры)

Теги хемницер фкбавария мюнхенборуссия дортмунд

"Хемницер" - "Бавария" - 0:5, "Рилазинген-Арлен" - "Боруссия Д" - 0:4 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей первого раунда Кубка Германии.

"Хемницер" - "Бавария" - 0:5 

"Рилазинген-Арлен" - "Боруссия Д" - 0:4

Не пропустите: Кубок Германии: "Бавария" и дортмундская "Боруссия" идут дальше. | http://soccernews.ru

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