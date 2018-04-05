Хендерсон: "Атмосфера на стадионе воодушевила нас на разгром "Манчестер Сити"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал крупную победу над "Манчестер Сити" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

"Мы знали, что на стадионе будет потрясающая атмосфера. И она нас воодушевила. Секрет нашего успеха - это командная работа, и мы исполнили всё великолепно. Мы все бились за каждый метр" - приводит слова Хендерсона BBC.

Напомним, что "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" со счётом 3:0. Ответный матч состоится 10 апреля.

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