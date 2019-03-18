Хендерсон и ещё три игрока сборной Англии пропустят матчи с Чехией и Черногорией
Сборная Англии перед матчами квалификации Евро-2020 с Чехией и Черногорией потеряла срезу четырёх игроков, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, из-за травм не смогут принять участие в ближайших играх Джордан Хендерсон, Фабиан Делф, Джон Стоунз и Рубен Лофтус-Чик.
В связи с возникшими кадровыми проблемами в национальную команду вызван полузащитник "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Праус.
Напомним, что 22 марта англичане сыграют с Чехией, а 25 марта - с Черногорией.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
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|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
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|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
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|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
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|Кардифф Сити
|30
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