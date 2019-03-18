Хендерсон и ещё три игрока сборной Англии пропустят матчи с Чехией и Черногорией

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Хендерсон и ещё три игрока сборной Англии пропустят матчи с Чехией и Черногорией

Сборная Англии перед матчами квалификации Евро-2020 с Чехией и Черногорией потеряла срезу четырёх игроков, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, из-за травм не смогут принять участие в ближайших играх Джордан ХендерсонФабиан ДелфДжон Стоунз и Рубен Лофтус-Чик.

В связи с возникшими кадровыми проблемами в национальную команду вызван полузащитник "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Праус.

Напомним, что 22 марта англичане сыграют с Чехией, а 25 марта - с Черногорией.

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