Хендерсон и Кейта не помогут "Ливерпулю" в матче с "Кардифф Сити"

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Хендерсон и Кейта не помогут "Ливерпулю" в матче с "Кардифф Сити"

Полузащитники "Ливерпуля" Джордан Хендерсон и Наби Кейта не сыграют в матче десятого тура АПЛ против "Кардифф Сити".

Оба футболиста до сих пор не восстановились после травм, поэтому будут вынуждены пропустить ближайший поединок "красных".

Матч "Ливерпуль" - "Кардифф Сити" состоится в субботу, 27 октября, в 17:00 по московскому времени.

В этом сезоне 28-летний Хендерсон сыграл за мерсисайдскую команду 12 матчей, результативными действиями не отметился. В активе 23-летнего Кейта 10 игр, также без голов и ассистов.

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