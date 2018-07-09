Хендерсон и Варди готовы сыграть с Хорватией

Два игрока сборной Англии - полузащитник Джордан Хендерсон и нападающий Джейми Варди - восстановились от повреждений и вернулись к тренировкам.

Как сообщает официальный твиттер "трёх львов", оба футболиста готовились вместе с партнёрами по команде к полуфинальному матчу ЧМ-2018 против Хорватии.

Напомним, что у Хендерсона была травма подколенного сухожилия, а у Варди - проблемы с пахом.

Матч Хорватия - Англия состоится в Москве 11 июля в 21:00 по московскому времени.

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