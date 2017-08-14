Хендерсон: "Коутиньо оказался в сложной ситуации"

Капитан английского "Ливерпуля" Джордан Хендерсон высказался о возможном уходе из команды полузащитника Филиппе Коутиньо.

"Это сложная ситуация для Фила, и все, что я скажу, конечно же, не поможет ему. Трансферное окно открыто, и следует ожидать, что такие случаи, как этот, могут произойти. Но если вы спросите кого-нибудь в команде, конечно же, все хотят, чтобы он остался", - цитирует 27-летнего хавбека Mirror.

Напомним, Клопп также высказался о будущем Коутиньо. | soccernews.ru