Хендерсон: "Ливерпуль" показал блестящую игру как и всегда"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал, что думает о победном матче своей команды с "Хаддерсфилдом" (5:0) в рамках 36-го тура чемпионата. Об этом сообщает BBC

"Ливерпуль" показал блестящую игру как и всегда. Команды, которые находятся в конце таблицы, могут быть опасными, так как им нечего терять.

Мы смогли забить несколько красивых голов и не пропустить. Это отличный вечер", - сказал игрок.

По итогам сезона "Ливерпуль" набрал 91 балл и занял 1 строчку в турнирной таблице АПЛ. Их ближайший преследователь - "Сити" отстает на 2 очка.

Не пропустите: Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ| http://soccernews.ru