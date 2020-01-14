Хендерсон - лучший футболист Англии в 2019 году
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом Англии в 2019 году, сообщает сайт Футбольной Ассоциации (FA).
В борьбе за награду хавбек опередил форварда "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
В 2019 году Хендерсон в составе мерсисайдского клуба стал победителем Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14