Хендерсон - лучший футболист Англии в 2019 году

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Хендерсон - лучший футболист Англии в 2019 году
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом Англии в 2019 году, сообщает сайт Футбольной Ассоциации (FA).

В борьбе за награду хавбек опередил форварда "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

В 2019 году Хендерсон в составе мерсисайдского клуба стал победителем Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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