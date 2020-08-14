Хендерсон - лучший игрок "Ливерпуля" в прошлом сезоне

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2019/20.

Обладателя приза выбирали путём голосования болельщики и бывшие футболисты "красных".

Английский полузащитник опередил вингера Садио Мане и правого фулбека Трента Александра-Арнольда.

В прошлом сезоне Хендерсон сыграл за "Ливерпуль" 40 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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