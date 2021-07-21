Хендерсон может покинуть "Ливерпуль"

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Хендерсон может покинуть "Ливерпуль"

Фото: инстаграм Джордана Хендерсона/Автор неизвестен

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон не смог договориться с клубом о продлении контракта, сообщает The Times.

По сведениям источника, футболист не покинет клуб свободным агентом, поэтому "Ливерпуль" может выставить его на трансфер. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

В прошлом сезоне 31-летний Хендерсон провел за "Ливерпуль" 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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