Хендерсон: "Мы разочарованы, "Ливерпуль" должен был выигрывать"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон высказался после матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Спартака".

"Мы разочарованы. Контролировали игру от начала до конца и должны были выигрывать. В другой день мы могли бы забить три или четыре гола. Думаю, большую часть матча мы хорошо оборонялись. Но мы должны дожимать соперника и быть беспощадными" - цитирует Хендерсона BBC.

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