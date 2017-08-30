Хендерсон: "Наби Кейта - игрок топ-уровня"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон не сомневается в том, что полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта будет полезен его команде.

Напомним, что 22-летний гвинейский хавбек станет игроком "красных" в следующем сезоне.

"Когда играешь в большом клубе, нужно подписывать сильных игроков. Я видел, как играет Наби Кейта, это игрок топ-уровня. Летом много говорили об этом трансфере. К счастью, мы завершили эту сделку. Кейта перейдет к нам следующим летом, но я уверен, что клуб рад подписанию контракта с ним. Он станет настоящим усилением состава и, надеюсь, поможет нам в ближайшие годы", - отметил он.

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