Хендерсон: "Наби Кейта - игрок топ-уровня"
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон не сомневается в том, что полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта будет полезен его команде.
Напомним, что 22-летний гвинейский хавбек станет игроком "красных" в следующем сезоне.
"Когда играешь в большом клубе, нужно подписывать сильных игроков. Я видел, как играет Наби Кейта, это игрок топ-уровня. Летом много говорили об этом трансфере. К счастью, мы завершили эту сделку. Кейта перейдет к нам следующим летом, но я уверен, что клуб рад подписанию контракта с ним. Он станет настоящим усилением состава и, надеюсь, поможет нам в ближайшие годы", - отметил он.
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|Вест Бромвич Альбион
|3
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|Уотфорд
|3
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|Саутгемптон
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|Бернли
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