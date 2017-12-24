Хендерсон не поможет "Ливерпулю" в матче с "Суонси"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил повреждение мышцы задней поверхности бедра в матче 19-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:3) и был заменен на 13-й минуте.

"Хендерсон точно не сыграет с "Суонси", он вне игры. Из-за его травмы результат в матче с "Арсеналом" стал еще хуже, так как она случилась в сложный период", - сказал главный тренер "красных" Юрген Клопп.

В этом сезоне 27-летний Хендерсон провел за "Ливерпуль" 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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