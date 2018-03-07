Хендерсон: "Не важно - с кем сыграем в четвертьфинале"

Капитан английского "Ливерпуля" Джордан Хендерсон высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором его команда не смогла обыграть "Порту".

"Не важно - с кем сыграем в четвертьфинале. На этой стадии остаются все хорошие команды. Мы намерены много работать и добиваться больших успехов. Сегодняшнее наше отношение к игре было блестящим. К сожалению, мы не смогли сломать оборону соперника, но я не могу винить ребят - отношение было блестящим", - цитирует 27-летнего полузащитника ВВС.

Напомним, Клопп также не назвал предпочтительного соперника своей команды по 1/4 финала ЛЧ. | soccernews.ru