Хендерсон недоволен концовкой матча с "Ромой"



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал победу своей команды над "Ромой" (5:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Казалось, что мы полностью контролируем ход матча, но затем мы подарили им два гола. Такое просто непозволительно в Лиге Чемпионов. Но все равно мы поедем в Рим с преимуществом в три мяча и может сохранять позитивный настрой. Нас ждет сложный ответный матч, но мы готовы к этому. Надеюсь, что мы сможем справиться", – цитирует Хендерсона BBC.

Ответный матч "Рома" - "Ливерпуль" состоится 2 мая.

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