Хендерсон объяснил, почему не стал меняться футболками с Месси

Теги ливерпульбарселоналионель мессиджордан хендерсон

Хендерсон объяснил, почему не стал меняться футболками с Месси

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал, почему он не просил футболку у форварда "Барселоны" Лионеля Месси после очных полуфинальных матчей в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Когда я впервые в карьере был на поле вместе с Месси, у меня не было мыслей вроде "боже, это он". Поменяться с ним футболками? Нет, это не в моих правилах. Когда я играл за "Сандерленд", Рой Кин говорил мне, что если ты просишь чью-то футболку, то смотришь на этого человека снизу вверх", - цитирует англичанина Daily Mail.

Напомним, что из вышеупомянутого противостояния победителем вышел "Ливерпуль", выиграв на "Энфилде" со счётом 4:0 после гостевого поражения 0:3.

32-летний Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча". Это мировой рекорд.

Не пропустите: Стерлинг: "Очень хочу получить футболку Месси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Таблоид Daily Mail составил символическую сборную сезона АПЛ

Таблоид Daily Mail составил символическую сборную сезона АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов