Хендерсон объяснил, почему не стал меняться футболками с Месси

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал, почему он не просил футболку у форварда "Барселоны" Лионеля Месси после очных полуфинальных матчей в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Когда я впервые в карьере был на поле вместе с Месси, у меня не было мыслей вроде "боже, это он". Поменяться с ним футболками? Нет, это не в моих правилах. Когда я играл за "Сандерленд", Рой Кин говорил мне, что если ты просишь чью-то футболку, то смотришь на этого человека снизу вверх", - цитирует англичанина Daily Mail.

Напомним, что из вышеупомянутого противостояния победителем вышел "Ливерпуль", выиграв на "Энфилде" со счётом 4:0 после гостевого поражения 0:3.

32-летний Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча". Это мировой рекорд.

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