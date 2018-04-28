Хендерсон: "Пенальти был, на повторе все очевидно"

Хавбек "Ливерпуля" Джордан Хендерсон остался неволен судейством в матче против "Сток Сити" (0:0).

"Мы должны были победить, создали намного больше моментов. Пенальти был, на повторе все очевидно. Если бы не рука соперника, Альберто Морено был готов замыкать прострел.

Это неправильное решение судьи и лайнсмена, и это стоило нам трех очков" - приводит слова Хендерсона ВВС.

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