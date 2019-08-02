Хендерсон поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне АПЛ

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон порассуждал о борьбе за чемпионский титул в розыгрыше АПЛ сезона 2019/20.

"Все говорят о "Ливерпуле" и "Манчестер Сити", потому что мы выиграли Лигу Чемпионов, а "горожане" стали победителями АПЛ. Так легко рассуждать. Но нельзя сбрасывать со счетов другие команды, которые в любом случае прибавят. За титул будем бороться не только мы с "Сити", - приводит слова Хендерсона Liverpool Echo.

Напомним, что в прошлом сезоне "Сити" выиграл АПЛ, набрав 98 очков. "Ливерпуль", занявший второе место, отстал от чемпиона всего на 1 балл.

Остальные клубы безнадёжно отстали от лидирующего дуэта. К примеру, у "Челси", финишировавшего третьим, в активе было всего 72 пункта.

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