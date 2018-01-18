Хендерсон приступил к тренировкам



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон восстановился после травмы и вернулся в строй, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сегодня занимался в общей группе. Возможно, он сможет сыграть в предстоящем матче 22-го тура чемпионата Англии против "Суонси".

Напомним, что из-за травмы подколенного сухожилия хавбек пропустил почти месяц.

В этом сезоне 27-летний Хендерсон провел за "Ливерпуль" 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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