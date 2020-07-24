Хендерсон признан лучшим игроком АПЛ по версии британских журналистов

1 Теги ливерпульджордан хендерсон

Хендерсон признан лучшим игроком АПЛ по версии британских журналистов

Ассоциация футбольных журналистов Англии назвала лучшего футболиста завершающегося розыгрыша АПЛ.

Этого звания удостоился капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, приведший свою команду к первому за 30 лет чемпионству.

В голосовании 30-летний полузащитник опередил Кевина Де БрюйнеМаркуса РэшфордаВирджила ван Дейка и Садио Мане.

В нынешнем сезоне АПЛ Хендерсон сыграл 30 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: В Англии составили сборную самых недооцененных игроков АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Заслуженно

Ответить

главное

Жиго хочет уйти в "Лион" по семейным обстоятельствам

Жиго хочет уйти в "Лион" по семейным обстоятельствам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов