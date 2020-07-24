Хендерсон признан лучшим игроком АПЛ по версии британских журналистов

Ассоциация футбольных журналистов Англии назвала лучшего футболиста завершающегося розыгрыша АПЛ.

Этого звания удостоился капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, приведший свою команду к первому за 30 лет чемпионству.

В голосовании 30-летний полузащитник опередил Кевина Де Брюйне, Маркуса Рэшфорда, Вирджила ван Дейка и Садио Мане.

В нынешнем сезоне АПЛ Хендерсон сыграл 30 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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