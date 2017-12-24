Хендерсон пропустит матч с "Суонси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что Джордан Хендерсон не сыграет в матче с "Суонси".

"Хендо точно не сыграет против "Суонси", на него мы рассчитывать не можем. Пока у нас не было особых проблем с такими повреждениями, а вот сейчас она случилась, как раз посреди этого насыщенного периода.

Не самые приятные новости, но я слышал, что все остальные здоровы, пару ушибов, но все, кроме Джордана, должны быть в строю ко вторнику. Вот такая ситуация" - приводит слова Клоппа Ibtimes.

Напомним, что Хендерсон травмировался в матче с "Арсеналом". | http://soccernews.ru