Хендерсон: "Салах действительно на одном уровне с Месси и Роналду"

Хавбек "Ливерпуля" Джордан Хендерсон лестно отозвался о Мохамеде Салахе.

"Месси и Роналду признаются лучшими в течение десяти лет и больше, но Салах достаточно хорош, чтобы держаться на этом уровне и развиваться дальше. Учитывая его стиль игры, голы и влияние на матчи "Ливерпуля", Мохамед действительно на одном уровне с лучшими.

Он пришел к нам летом, быстро адаптировался во время предсезонной подготовки, и мы сразу поняли, что теперь в нашей команде играет топ-футболист" - приводит слова Хендерсона Goal.com.

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