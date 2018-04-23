Хендерсон: "Салах действительно на одном уровне с Месси и Роналду"

Теги ливерпульджордан хендерсонмохамед салах

Хендерсон: "Салах действительно на одном уровне с Месси и Роналду"

Хавбек "Ливерпуля" Джордан Хендерсон лестно отозвался о Мохамеде Салахе.

"Месси и Роналду признаются лучшими в течение десяти лет и больше, но Салах достаточно хорош, чтобы держаться на этом уровне и развиваться дальше. Учитывая его стиль игры, голы и влияние на матчи "Ливерпуля", Мохамед действительно на одном уровне с лучшими.

Он пришел к нам летом, быстро адаптировался во время предсезонной подготовки, и мы сразу поняли, что теперь в нашей команде играет топ-футболист" - приводит слова Хендерсона Goal.com.

Читайте также: В АПЛ выбрали команду года. | http://soccernews.ru

комментарии
Лионель Месси

Да он не в нашей тусе.

Ответить
Криштиану Роналду

Нет, он не в нашей тусе правда Лионель Месси ?

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Каррера может возглавить "Ювентус"

Каррера может возглавить "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов