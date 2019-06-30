Хендерсон сделал татуировку в честь победы в Лиге Чемпионов
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон сделал татуировку на ноге, которую посвятил победе команды в Лиге Чемпионов-2018/19.
Татуировка представляет собой изображения трофея Лиги Чемпионов, а также дату финального поединка – 1 июня 2019 года.
Jordan Henderson's new tattoo— ESPN UK (@ESPNUK) 30 июня 2019 г.
Saving his right leg for the Premier League? pic.twitter.com/YRgYtlA699
Напомним, что в финале "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.
Для мерсисайдцев победа в турнире стала шестой в истории. По этому показателю клуб уступает только "Реалу" (13) и "Милану" (7).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16