Хендерсон сделал татуировку в честь победы в Лиге Чемпионов

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Хендерсон сделал татуировку в честь победы в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон сделал татуировку на ноге, которую посвятил победе команды в Лиге Чемпионов-2018/19.

Татуировка представляет собой изображения трофея Лиги Чемпионов, а также дату финального поединка – 1 июня 2019 года.

Напомним, что в финале "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Для мерсисайдцев победа в турнире стала шестой в истории. По этому показателю клуб уступает только "Реалу" (13) и "Милану" (7).

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