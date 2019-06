Хендерсон сделал татуировку в честь победы в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон сделал татуировку на ноге, которую посвятил победе команды в Лиге Чемпионов-2018/19.

Татуировка представляет собой изображения трофея Лиги Чемпионов, а также дату финального поединка – 1 июня 2019 года.

Jordan Henderson's new tattoo



Saving his right leg for the Premier League? pic.twitter.com/YRgYtlA699