Хендерсон высказался о победе Англии над Тунисом

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон высказался о победе в матче группового этапа ЧМ-2018 над сборной Туниса.

Напомним, что англичане победили со счетом 2:1.

"Это большая победа для нас и огромный импульс для дальнейших успехов. Но нам нужно сохранить концентрацию. Теперь мы должны хорошо восстановиться, подготовиться к следующей игре и продолжать наращивать обороты.

Мы можем не быть друзьями за пределами поля, но когда на нём, то боремся друг за друга. Всё время, что был ничейный счёт, мы продолжали играть в свой футбол, боролись за победу и в итоге добились ее", - сказал он.

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