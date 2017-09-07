Хендерсон: "Я рад, что "Ливерпуль" подписал Окслейд-Чемберлена"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон высоко отозвался о новичке "красных" Алексе Окслейд-Чемберлене.

"Это великолепный игрок. Окслейд-Чемберлен может адаптироваться к любой позиции, добавить чего-то особенного на фланге. Алекс очень стабилен и достаточно умён для игры в середине поля. На мой взгляд, он может действовать на любой позиции. Конечно, я был рад, что "Ливерпуль" подписал Окслейд-Чемберлена" - цитирует Хендерсона The Telegraph.

Напомним, что "Ливерпуль" купил Окслейд-Чемберлена у "Арсенала" в последний день трансферного окна за 38 миллионов евро.

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