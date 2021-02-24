Хендерсон заинтересовал "Тоттенхэм" и "Боруссию" Дортмунд

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, англичанин вызвал интерес у скаутов "Тоттенхэма" и "Боруссии" из Дортмунда. Переход может состояться уже в летнее трансферное окно.

"Шпоры" уже давно заинтересованы в 23-летнем вратаре, а учитывая, что контракт основного стража ворот Уго Льориса завершается следующим летом, желание найти замену только усилилось. Кроме того, в трансфере заинтересован лично главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.