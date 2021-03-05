Хендрикс: "Мне все в новинку, но Промес помогает"

Теги йоррит хендриксквинси промесспартак москва

Хендрикс: "Мне все в новинку, но Промес помогает"Хавбек "Спартака" Йоррит Хендрикс высказался о взаимоотношениях с нападающим Квинси Промесом.

"Промес вернулся в команду неделю назад, но, думаю, в этот раз именно он больше помогает мне, чем я ему. Он уже играл в "Спартаке", знает много людей, много разных мест. А мне все здесь в новинку - я же тут даже месяца не провел.

Если у меня возникают какие-либо вопросы, то уверен, что Квинси всегда поможет, если я попрошу его", – сказал Хендрикс в интервью ютуб-каналу "Спартака".

Читать также: Промес: "Готов быть матадором в матче с "Краснодаром" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 марта

Главные новости дня: 5 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов