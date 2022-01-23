Хендрикс может вернуться в Нидерланды

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Хендрикс может вернуться в Нидерланды

Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен

Голландский полузащитник московского "Спартака" Йоррит Хендрикс в зимнее трансферное окно может перейти в "Фейеноорд" из Роттердама, сообщает VoetbalPrimeur.

По сведениям источника, голландский клуб может арендовать или приобрести футболиста. Сделке может помочь тот факт, что прошлым летом "Фейеноорд" арендовал у "Спартака" полузащитника Гуса Тиля.

В нынешнем сезоне 26-летний Хендрикс провел за "Спартак" 11 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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