Хендрикс может вернуться в Нидерланды
Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен
Голландский полузащитник московского "Спартака" Йоррит Хендрикс в зимнее трансферное окно может перейти в "Фейеноорд" из Роттердама, сообщает VoetbalPrimeur.
По сведениям источника, голландский клуб может арендовать или приобрести футболиста. Сделке может помочь тот факт, что прошлым летом "Фейеноорд" арендовал у "Спартака" полузащитника Гуса Тиля.
В нынешнем сезоне 26-летний Хендрикс провел за "Спартак" 11 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23