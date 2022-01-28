Хендрикс оценил период карьеры в "Спартаке"

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Хендрикс оценил период карьеры в "Спартаке"

Фото твиттер "Спартака"

Полузащитник Йоррит Хендрикс поделился мыслями о своих выступлениях в составе московского "Спартака".

Напомним, что на этой неделе "красно-белые" отдали 26-летнего футболиста в аренду "Фейеноорду" до июня 2023 года с опцией выкупа.

"Не жалею, что выбрал тогда "Спартак". Просто мало что получилось на спортивном уровне. Не думаю, что у меня был реальный шанс проявить себя. Зато жизнь в Москве была отличной, всё было хорошо. Я возвращаюсь в Нидерланды, однако не опускаю руки", - приводит слова Хендрикса NOS.

Голландец провёл в "Спартаке" один год и за это время сыграл 22 матча.

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