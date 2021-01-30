Хендрикс отдал голевую передачу в дебютном матче за "Спартак"

Новичок московского "Спартака" Йоррит Хендрикс успешно дебютировал в составе "красно-белых".

Голландский хавбек вышел в стартовом составе на товарищеский матч против "Пахтакора" и уже в первом тайме сделал ассист.

После передачи 25-летнего полузащитника гол забил чех Алекс Крал. Зацените это красивое взятие ворот!

В первой половине января "Спартак" купил Хендрикса у ПСВ за 700 тысяч евро. Контракт с ним подписан до июня 2024 года.

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