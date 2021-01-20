Хендрикс отказал нескольким клубам ради перехода в "Спартак"

Фулько ван Куперен, агент голландского полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса, сообщил, что его подопечный отклонил несколько предложений ради перехода в российский клуб.

"Йорриту понравилась идея с новым приключением в карьере. Им также интересовались клубы из Примеры, Серии А, Бундеслиги и MLS. Увы, названия команд раскрыть не могу", - приводит слова ван Куперена "Матч ТВ".

Напомним, что 25-летний Хендрик перешел в "Спартак" из голландского ПСВ за 500 тысяч евро. Футболист заключил с московским клубом контракт до лета 2025 года.

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