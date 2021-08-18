Хендрикс получил предложения от трех клубов из Европы
Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен
Голландским полузащитником московского "Спартака" Йорритом Хендриксом интересуются европейские клубы, сообщает Sport24.
По сведениям источника, футболист имеет предложения от трех клубов. Впрочем, сам игрок не хочет уходить из "Спартака", в котором он получает зарплату в размере 1,2 миллиона евро в год.
Стоит отметить, что из-за перебора легионеров "Спартак" в настоящее время не может приобретать иностранных игроков.
В нынешнем сезоне 26-летний Хендрикс провел за "Спартак" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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