Хендрикс получил предложения от трех клубов из Европы

Теги спартак москвайоррит хендрикстрансферы

Хендрикс получил предложения от трех клубов из Европы

Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен
Голландским полузащитником московского "Спартака" Йорритом Хендриксом интересуются европейские клубы, сообщает Sport24.

По сведениям источника, футболист имеет предложения от трех клубов. Впрочем, сам игрок не хочет уходить из "Спартака", в котором он получает зарплату в размере 1,2 миллиона евро в год. 

Стоит отметить, что из-за перебора легионеров "Спартак" в настоящее время не может приобретать иностранных игроков.

В нынешнем сезоне 26-летний Хендрикс провел за "Спартак" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: В "Спартаке" отреагировали на интерес "Сельты" к Понсе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бешикташ" усилился форвардом "Челси". Клуб представил его в образе Бэтмена (видео)

"Бешикташ" усилился форвардом "Челси". Клуб представил его в образе Бэтмена (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов