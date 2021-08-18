Хендрикс получил предложения от трех клубов из Европы

Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен

Голландским полузащитником московского "Спартака" Йорритом Хендриксом интересуются европейские клубы, сообщает Sport24.

По сведениям источника, футболист имеет предложения от трех клубов. Впрочем, сам игрок не хочет уходить из "Спартака", в котором он получает зарплату в размере 1,2 миллиона евро в год.

Стоит отметить, что из-за перебора легионеров "Спартак" в настоящее время не может приобретать иностранных игроков.

В нынешнем сезоне 26-летний Хендрикс провел за "Спартак" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: В "Спартаке" отреагировали на интерес "Сельты" к Понсе. | http://soccernews.ru