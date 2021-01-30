Хендрикс сегодня дебютирует за "Спартак"
Новичок московского "Спартака" Йоррит Хендрикс выйдет в стартовом составе на товарищеский матч против "Пахтакора".
Игра состоится сегодня в Дубае, где обе команды проводят зимние сборы. Начало - в 15:00 мск.
Напомним, что для голландского полузащитника это будет дебютный матч в составе "красно-белых".
В первой половине января "Спартак" купил Хендрикса у ПСВ за 700 тысяч евро. Контракт с ним подписан до июня 2024 года.
Не пропустите: Хендрикс отказал нескольким клубам ради перехода в "Спартак". | http://soccernews.ru
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