Хендрикс сегодня дебютирует за "Спартак"

Новичок московского "Спартака" Йоррит Хендрикс выйдет в стартовом составе на товарищеский матч против "Пахтакора".

Игра состоится сегодня в Дубае, где обе команды проводят зимние сборы. Начало - в 15:00 мск.

Напомним, что для голландского полузащитника это будет дебютный матч в составе "красно-белых".

В первой половине января "Спартак" купил Хендрикса у ПСВ за 700 тысяч евро. Контракт с ним подписан до июня 2024 года.

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