Хендрикс успешно прошел медобследование перед трансфером в "Спартак". Игрок дал комментарий

Появилась информация, что опорный полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс успешно прошел медицинское обследование. Теперь его трансферу в "Спартак" ничего не мешает.



Сам футболист дал комментарий для официального сайта нидерландского клуба.



"В жизни есть такие периоды, когда нужно делать выбор. Приходить или уходить. Горжусь, что большой отрезок моей жизни был посвящен ПСВ.

Я буду хранить отличные воспоминания об этом времени. Чемпионство, новые друзья, выход в футболке сборной Нидерландов на арену "Филипс".

Как истинный фанат ПСВ, всегда будут с теплым сердцем вспоминать клуб, работников и болельщиков. Эта мысль греет меня в момент расставания с клубом.